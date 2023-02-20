11 популярных маршрутов автобусов и трамваев изменят в Самаре 23 февраля 2023 года

Общественный транспорт будет ходить по скорректированным маршрутам до вечера 25 февраля Фото: администрация Самары

В четверг, 23 февраля 2023 года, в Самаре изменятся схемы движения 11 маршрутов общественного транспорта. Причина – переустройство трамвайных путей на пересечении улиц Галактионовской и Красноармейской. Работы проведут в рамках подготовки к очередному этапу строительства станции метро «Театральная».

– Движение трамваев будет закрыто по улице Красноармейской на участке от улицы Арцыбушевской до улицы Фрунзе в оба направления. Срок действия ограничения – с 00:10 23 февраля до 23:50 25 февраля 2023 года, – сообщили в пресс-службе администрации Самары.

Трамваи №№ 1, 3, 5, 16, 20 и 22 направят в объезд. Скорректируют и схему движения автобусов №№ 3, 34, 53, 80 и 226. Как они будут ходить в феврале 2023 года, можно узнать здесь.

Движение автомобилей закроют по улице Галактионовской от улицы Льва Толстого в направлении улицы Красноармейской. Также будет ограничен проезд транспорта по улице Красноармейской от улицы Чапаевской в сторону улицы Самарской.

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