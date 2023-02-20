Нарушители ПДД пополнили дорожный фонд Самарской области на 2,2 млрд рублей

В 2022 году за безопасностью на дорогах региона следили 1 835 камер Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области подвели итоги реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» в 2022 году. Речь идет об использовании камер фото- и видеофиксации. Благодаря им в регионе отмечается снижение аварийности на дорогах.

- В 2022 году в Самарской области работали 1 835 камер. С их помощью было вынесено 3,9 млн постановлений по делам об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов для нарушителей ПДД составила более 3 млрд рублей, - сообщили в пресс-службе губернской думы.

Использование на дорогах региона комплексов фото- и видеофиксации позволило сократить аварийность на 3,8%. Автомобилисты стали проявлять больше аккуратности и внимательности.

Отметим, с 2019 года штрафы за нарушение ПДД зачисляют в дорожные фонды регионов. По итогам 2022-го эта сумма в Самарской области составила 2,2 млрд рублей.

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