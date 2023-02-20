День баяна хотят официально ввести в Самарской области 25 августа

Сейчас уже разработали макет арт-объекта, который посвящен самарскому баяну.

В закон «О памятных датах и праздничных днях Самарской области» хотят ввести новый праздник – День баяна. Идею поддержали депутаты Губдумы 16 февраля на заседании комитета по культуре, спорту, молодежной политике и туризму.

Официальную дату для празднования планируется утвердить 25 августа. По словам чиновников, идея закрепления этого праздника появилась еще после доказательства, что именно в Самаре появился первый в мире баян.

В 2022 году исполнилось 125 лет со дня рождения самарского баяна. Также в Самарской области последние 20 лет проводится международный конкурс «Виват, Баян!», а с 2018 года – всероссийский фестиваль «Душа баяна».

Сейчас уже разработали макет арт-объекта, который посвящен самарскому баяну. Остается решить организационные вопросы для его изготовления и установки.

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