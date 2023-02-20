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НовостиОбщество20 февраля 2023 11:02

Самарскую область накроет пятибалльная магнитная буря 20 февраля

Этот показатель означает, что буря будет слабой
Ирина СИНЕГУБОВА
Чувствительным жителям региона рекомендуется снизить физические и умственные нагрузки.

Чувствительным жителям региона рекомендуется снизить физические и умственные нагрузки.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уже сегодня поздним вечером, 20 февраля, Самарскую область накроет геомагнитная буря. Об этом сообщает GISMETEO.

В течение дня возможны небольшие возмущения от 3 до 4 баллов, а вот примерно в 22:00 ожидается 5-балльная буря. Это значение показывает, что буря будет слабая.

Чувствительным жителям региона рекомендуется снизить физические и умственные нагрузки, правильно питаться и достаточно спать, поддерживать тонус организма через прогулки на свежем воздухе и контрастный душ.

На следующий день, 21 февраля, уже с раннего утра геомагнитные возмущения будут сходить на нет и в течение дня с 4 баллов опустятся до одного. В среду, 22 февраля, магнитная активность будет достигать 2-3 баллов.

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