Дмитрий Азаров и Максим Решетников обсудили проект создания кластера беспилотной авиации в Самарской области

Глава Самарской области находится с рабочей командировкой в Москве / Фото: министерство экономического развития РФ

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров находится с рабочей командировкой в Москве. В рамках нее глава региона встретился с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым. Стороны обсудили создание в губернии кластера беспилотной авиации и строительство третьей очереди ОЭЗ «Тольятти».

Дмитрий Азаров рассказал министру о проработке пилотного проекта по созданию в Самарской области полного цикла производства БПЛА. Этим совместно занимаются правительство региона и инвестор.

- Самарские беспилотники будут использоваться во всех отраслях экономики, в том числе в сельском хозяйстве и транспортной сфере, а также для решения задач широкого спектра, – отметил губернатор.

По словам главы региона, некоторые новые модели БПЛА уже проходят опытное тестирование. В перспективе готовится запуск их серийного производства. Планируется, что основная площадка по производству беспилотников появится в Тольятти. К работе подключат ведущие вузы губернии, а также НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего».

Для реализации проекта в Самарской области необходимо установить экспериментальный правовой режим (ЭПР) в части эксплуатации беспилотных авиационных систем. Минэкономразвития РФ готово поддержать установление ЭПР.

Также Дмитрий Азаров представил Максиму Решетникову планы по строительству третьей очереди ОЭЗ «Тольятти». Министр поддержал инициативу увеличения площади особой экономической зоны. Он отметил, что новая очередь откроет Самарской области новые возможности по привлечению инвестиций, позволит создать новые рабочие места.

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