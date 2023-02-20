Высотки могут построить в Ленинском и Куйбышевском районах Самары

Один из проектов предусматривает 0,3 машино-места на квартиру
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Ленинском и Куйбышевском районах Самары собираются построить новые жилые дома. Это будут высотки. Об этом говорится в документах на сайте городской администрации.
Так, под многоэтажную жилую застройку могут отдать три участка в границах улиц Ульяновской, Самарской, Галактионовской и Ярмарочной в Ленинском районе. Их площадь составляет 769, 1028 и 1581 кв. м. За разрешением на условно разрешенный вид использования участков в мэрию обратился ООО «СЗ «Трансгруз».
Еще один жилой комплекс может появиться на улице Белорусской в Куйбышевском районе. Разрешение на строительство высоток попросило ООО «Вира-Девелопмент». Компания хочет возвести дома на участках площадью 6828 и 605 кв. м. Проект предусматривает 0,3 машино-места на одну квартиру.
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