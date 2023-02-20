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НовостиОбщество20 февраля 2023 12:08

Фонтаны около бассейна ЦСКА и в сквере «Родина» отремонтируют в Самаре в 2023 году

Власти уже приступили к поиску подрядчика
Анастасия ФИЛАТОВА
Фонтаны необходимо привести в порядок с 1 мая по 1 октября 2023 года

Фонтаны необходимо привести в порядок с 1 мая по 1 октября 2023 года

Фото: Анастасия ФИЛАТОВА

В Самаре ищут подрядчика, который займется содержанием и ремонтом фонтанов в Самаре. Заказчиком выступает департамент городского хозяйства и экологии. Власти готовы заплатить за выполнение работ 45,9 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Так, подрядчику необходимо будет отремонтировать поливочный водопровод в сквере у памятника Чапаеву, а также привести в порядок фонтаны возле бассейна ЦСКА и в сквере «Родина». Срок выполнения работ – с 1 мая по 1 октября 2023 года.

Напомним, сейчас фонтаны законсервированы. Подготовить их к работе нужно будет в марте-апреле 2023 года. Запуск намечен на 1 мая. Планируется, что фонтаны проработают в Самаре до 1 октября 2023 года. Это будет зависеть от среднедневных температур. Консервация и ревизия фонтанов запланированы на период с 1 октября по 20 декабря 2023 года.

Итоги электронного аукциона по выбору подрядчика подведут 15 марта 2023 года.

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