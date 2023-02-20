Движение грузовиков ограничат в Самарской области весной и летом 2023 года

Ограничения для тяжеловесного транспорта начнут вводить в регионе с 1 апреля 2023 года Фото: Анастасия ЖУКОВА

В Самарской области весной и летом 2023 года ограничат движение грузовиков по дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения. Это сделают для сохранности трасс. Об этом говорится в приказе министерства транспорта и автодорог губернии.

Так, с 1 по 30 апреля 2023 года введут запрет для транспорта, имеющего осевую нагрузку на каждую ось более 7 тонн. С 20 мая по 31 августа 2023 года – для тяжеловесного транспорта с осевой нагрузкой, которая превышает правила перевозки грузов. Такие автомобили смогут ездить по дорогам с асфальтобетонным покрытием только в период с 22:00 до 10:00.

Отметим, временные ограничения не будут распространяться на следующие участки: с 31+245 км по 31+395 км трассы Самара – Бугуруслан в Волжском районе и Кинеле и на Красноглинское шоссе от моста через реку Сок до Волжского шоссе в Самаре.

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