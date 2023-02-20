Самарские педагогические колледжи вошли в список лучших учебных заведений

Колледжи региона попали в список лучших колледжей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский педагогический колледж попал в десятку лучших российских колледжей. Он занял 10 место в рейтинге по числу бюджетных мест, а Тольяттинский социально-педагогический колледж – на 9 месте.

По информации пресс-службы института развития профессионального образования, всего в стране 1178 педагогических колледжей, в которых обучаются более 205 тысяч студентов. Самая популярная специальность – «Преподавание в начальных классах». Специалисты отмечают, что молодые педагоги востребованы во всех регионах страны.

По традиции, более 90% студентов – девушки. Хотя в дополнительном образовании их доля чуть ниже – 80%, а в профессиональном обучении – 30,9%.

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