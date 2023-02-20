В Самаре грузовик протаранил трамвай 20 февраля 2023 года

О причинах аварии не сообщается. Фото: "СамараДТП"

В Самаре местные жители поделились кадрами серьезной аварии на Заводском шоссе. Грузовик врезался в трамвай вечером в понедельник, 20 февраля 2023 года.

Судя по опубликованным кадрам, из-за столкновения капот грузового автомобиля сильно смяло. Очевидцы отмечают, что пострадал пассажир трамвая, у него заметили кровь на руке. О причинах аварии и других пострадавших пока неизвестно. Местные жители считают, что дело может быть в погоде.

Редакция «КП-Самара» запросила информацию в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области. Подробности уточняются.

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