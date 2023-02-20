В Самаре женщина решила станцевать на оживленной проезжей части

Женщина начала танцевать на дороге. Фото: "Самара №1"

В Самаре местная жительница решила станцевать на оживленной дороге в феврале 2023 года. Горожане опубликовали видео в социальных сетях.

Судя по опубликованным кадрам, радостная самарчанка начала танцевать на переходе, ведущему к другой части дороги. Ее не испугали проезжающие рядом автомобили и вероятность создания аварийной ситуации. К счастью, обошлось без травм. Женщина добралась до тротуара и продолжила танцевать.

В комментариях пользователей удивило подобная ситуация. Многие переживают за здоровье женщины.

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