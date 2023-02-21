Еще 35 млн рублей выделят на реставрацию Шаховских казарм в Самаре

В здании 1883 года постройки сейчас находится территориальное управление Росгвардии Фото: Яндекс. Карты

В Самаре отреставрируют еще один памятник архитектуры. Планируется обновить Шаховские казармы, которые находятся рядом с пивзаводом на улице Вилоновской, 2. На эти цели дополнительно направят 35 млн рублей, сообщает пресс-служба депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна.

Решение о выделении денег было принято после визита в Самару заместителя директора Росгвардии генерал-полковника Алексея Кузьменкова. Он побывал в столице региона в декабре 2022 года. Ранее ведомство выделило 18 млн рублей на ремонт фасада и кровли Шаховских казарм.

Напомним, здание на улице Вилоновской построили в 1883 году. Изначально в нем хотели разместить первую в Самарской губернии мукомольную мельницу. Однако в 1910 году на этом месте появилась воинская часть. Казармы получили свое название в честь последнего владельца — М.П. Шахова.

В начале ХХ века в здании размещался 102-й запасной пехотный полк. В нем после Февральской революции служил Василий Блюхер — будущий маршал СССР. В настоящее время в Шаховских казармах располагается Управление Росгвардии по Самарской области.

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