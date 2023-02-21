Порядок предоставления путевок детям-инвалидам хотят изменить в Самаре

Департамент опеки и попечительства Самары разработал поправки в постановление Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре изменят порядок предоставления путевок детям-инвалидам в санаторно-куротные организации, которые расположены на территории города. Соответствующий проект постановления подготовил департамент опеки, попечительства и социальной поддержки.

В настоящее время, чтобы получить путевку в санаторий, законный представитель ребенка-инвалида должен лично обратиться с заявлением в департамент. Чиновники предложили скорректировать условия предоставления путевок — добавить возможность подачи документов через МФЦ.

Таким образом, законным представителям детей-инвалидов станет проще подавать заявления и необходимый пакет документов на получение путевки в санаторно-куротные организации. Если департамент опеки и попечительства находится только на улице Куйбышева, то отделения МФЦ есть во всех районах Самары.

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