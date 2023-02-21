Семья из Самарской области открыла домашнюю кондитерскую по соцконтракту

Семья планирует открыть свою кофейню
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Ставропольском районе Самарской области многодетная семья открыла домашнюю кондитерскую. Это стало возможным, благодаря социальному контракту.
По информации пресс-службы правительства региона, в семье Васильевых 6 детей, они живут в селе Хрящевка. В губернии продолжают помогать семья и реализовывать национальный проект «Демография». Область выполняет все обязательства. Так, в прошлом году социальную поддержку получили 130 тысяч семей, в которые воспитывают более 200 тысяч детей. Бюджет семей пополняют ежемесячные выплаты на каждого третьего ребенка и последующих.
В декабре 2022 года семья Васильевых также получила дополнительную поддержку - социальный контракт, чтобы осуществить свои масштабные планы – открыть кофейню и кондитерскую. Выплата составила 350 тысяч рублей.
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