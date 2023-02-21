Четыре старинных здания взяли под охрану в центре Самары

Утвердили предмет охраны в отношении здания на ул. Галактионовской, 25 / Фото: nasledie.samregion.ru

Еще четыре памятника истории и культуры взяли под охрану в Самаре. Речь идет о старинных зданиях, расположенных в историческом центре города. Соответствующие приказы опубликовало УГООКН Самарской области.

Так, под охрану взяли ОКН «Жилой дом» на улице Галактионовской, 25. Сейчас в трехэтажном кирпичном здании располагается департамент экономического развития, инвестиций и торговли Самары.

Предмет охраны утвердили и в отношении ОКН «Жилой дом» на улице Куйбышева, 73 (1). Он представляет собой двухэтажное кирпичное здание.

Кроме того, под охрану взяли деревянный одноэтажный дом, в котором жили братья-революционеры Александр и Георгий Коростелевы (здание № 220 на одноименное улице), и ОКН «Жилой дом на усадьбе Н.Т. Дуравина» на улице Некрасовской, 39 (литеры А, А1, А2).

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