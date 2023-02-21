В Самаре средняя зарплата экскурсовода превышает 62 тысячи рублей

Соискателям предлагают достойную оплату труда Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты рассказали о графике работы и зарплате гида. Сотрудники могут получать более 62 тысяч рублей в месяц.

По информации «Авито Работа», 21 февраля отмечают Всемирный день экскурсовода. Оказалось, в январе текущего года количество предложений для гидов выросло на 27% по всей стране. Интерес к профессии вызван оживлением туристической отрасли и развитием внутреннего туризма. Отмечают, что в предстоящие февральские праздники спрос на поездки вырос на 60%, по сравнению с прошлым годом.

В областной столице экскурсоводов ищут на работу со сменным графиком. Работодатели подчеркивают, что соискатели смогут подобрать удобное время, чтобы совмещать работу и учебу. Средняя зарплата гида в Самаре – 62 500 тысяч рублей, что на 127% больше, чем в январе прошлого года.

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