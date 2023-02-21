Главный уролог Самарской области рассказал о причинах мужского бесплодия

Водители, сварщики и работники химических предприятий имеют больший риск бесплодия. Фото: минздрав Самарской области

Главный внештатный специалист-уролог минздрава Самарской области Сергей Пикалов рассказал о причинах мужского бесплодия. С ним ежегодно сталкиваются около 15% пар, планирующих зачатие.

— Причинами мужского бесплодия могут быть заболевания репродуктивной системы мужчин, которые ведут к нарушению фертильности. Негативно влияет также частое использование саун и бань, — отметил Сергей Пикалов.

Помимо этого, вредны длительное нахождение в сидячем положении, тесное белье и одежда, работа с ноутбуком, лежащим на коленях. Снизить уровень тестостерона, вызвать эректильную дисфункцию и уменьшить качество спермы может также злоупотребление алкоголем.

К снижению мужской фертильности приводят заболевание печени, курение, ожирение. Врач отмечает, что водители, сварщики и работники химических предприятий имеют больший риск бесплодия по отношению к остальным мужчинам.

При бесплодии необходимо сначала устранить «видимые» причины, в числе которых алкоголь, курение, сидячий образ жизни, лишний вес, стараться избегать стресса. Также необходимо консультирование обоих партнеров у андролога-уролога и репродуктолога.

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