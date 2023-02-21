Офисное здание «Гипровостокнефть» в Самаре не признали объектом культурного наследия

Здание находится на улице Красноармейской Фото: правительство Самарской области

Здание «Проектный институт «Гипровостокнефть» не будут включать в реестр объектов культурного наследия народов РФ. Соответствующий приказ подготовили в УГООКН Самарской области.

– Отказать во включении здания в реестр ОКН. Исключить выявленный объект культурного наследия из соответствующего перечня, – следует из документации.

Здание «Гипровостокнефть» находится на улице Красноармейской, 93 «Б» в Самаре. Оно было спроектировано для Коммунистического института журналистики. Архитектором выступал выступил Н.А. Троцкий.

Строительство объекта началось в 1938-1939 годах. В 1947 году здание было достроено окончательно.

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