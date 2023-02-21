В Самаре будут судить бизнесмена, который покупал у патологоанатома информацию об умерших

Все материалы уже переданы в суд Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении предпринимателя. Его подозревают в даче взятки врачу-патологоанатому. Информацию сообщили в СУ СК по региону.

Следствие полагает, что в период с 2018 по 2020 год бизнесмен передал врачу более 1 млн. 700 тыс. рублей. Взамен он получал информацию об умерших в больнице людях, а также персональные данные покойных и их родственников. В сумму также входили сведения о договорах на оказание услуг по захоронению и прочая информация.

В отношении предпринимателя возбудили уголовное дело по части 5 статьи 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу лично, за совершение заведомо незаконных действий, в особо крупном размере». Материалы уже переданы в суд.

Отмечается, что расследование уголовного дела в отношении врача еще продолжается.

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