Зарплаты в Самарской области ниже общероссийских почти на 9 тысяч рублей

В регионе средняя зарплата по итогам января 2023 года составила 49257 рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно исследованию сервиса hh.ru, средние зарплаты в Самарской области на 8922 рублей ниже, чем в целом по России.

Эксперты проанализировали вакансии региона за январь 2022 и 2023 года и выяснили, как за год изменились зарплатные предложения работодателей. Так, предлагаемые зарплаты в Самарской области выросли на 7336 рублей, но все равно не догнали общероссийские.

В регионе средняя зарплата по итогам января 2023 года составила 49257 рублей. Это на 7336 рублей больше, чем год назад. А вот средний показатель общероссийских зарплат достигает 58179 рублей.

По динамике роста зарплат среди регионов на первом месте оказалась Республика Башкортостан, где работодатели стали предлагать на 10924 рубля больше, чем годом раньше.

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