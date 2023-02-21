Ярмарка «Город Мастеров» пройдет на площади Куйбышева в Самаре 26 февраля

В ярмарке будут участвовать более 120 ведущих мастеров. Фото: администрация Самары

В воскресенье, 26 февраля, с 11:00 до 16:00 на площади Куйбышева пройдет ярмарка ремесел и декоративно-прикладного творчества «Город Мастеров».

— В рамках нее состоятся выставка самоваров, мастер-классы по народным ремеслам и промыслам, декоративно-прикладному творчеству. В ярмарке будут участвовать более 120 ведущих мастеров, — рассказали в администрации Самары.

Все желающие смогут купить авторские игрушки, сувениры, украшения, посуду из керамики и дерева. Будут представлены и такие изделия ручной работы, как корзины из лозы, сумки из текстиля и предметы интерьера.

Жители региона могут подать заявку на участие в ярмарке до 24 февраля по адресу электронной почты: pscenter7@mail.ru или по телефону (846) 331-23-55. В рамках празднования Масленицы запланированы и другие мероприятия.

Так, Дом культуры приглашает участвовать в конкурсах по изготовлению ростовых кукол «Маслена». Прием конкурсных работ продолжается до 25 февраля, а итоги подведут 26 февраля.

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