Салют состоится на первой очереди набережной Волги Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Появилась краткая программа празднования Дня защитника Отечества в Самаре в 2023 году. Жителей и гостей города ждут митинг-концерт, фотовыставка и салют. Рассказываем, когда и где пройдут мероприятия.

В среду, 22 февраля 2023 года, на площади имени В.В. Куйбышева в Самаре состоится митинг-концерт «Слава защитникам Отечества». На нем выступят солисты и творческие коллективы региона. Начало — в 15:00. За полчаса до этого на главной площади города заработает фотовыставка «Герои и подвиги». Кроме того, там пройдут патриотические акции «Спасибо, парни!» (открытки участникам СВО), «Солдатская каша» и др.

В четверг, 23 февраля 2023 года, на площади Славы в Самаре пройдет церемония возложения цветов к Вечному огню и горельефу «Скорбящей Матери-Родине». Она состоится в 11:00. Вечером на первой очереди набережной Волги в небо запустят праздничный артиллерийский салют. По данным городской администрации, он намечен на 21:00.

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