В Самарской области обнаружили 770 случаев коронавируса 21 февраля 2023 года

54 пациента продолжают лечение в больницах Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

За прошедшие сутки в Самарской области зафиксировали еще 770 случаев коронавируса. 54 человека были госпитализированы. Информацию сообщили в региональном правительстве.

Рекордное количество заболевших выявили в Тольятти – там заразились 388 человек. В Самаре заболели 162 жителя, в Сызрани 38, в Волжском районе 33. Еще 20 случаев COVID-19 зафиксировали в Новокуйбышевске, 18 в Похвистневе, по 14 случаев – в Борском и Безенчукском районах.

В Нефтегорском районе коронавирус обнаружили у 13 человек, в Чапаевске у 12, в Похвистневском районе у 10. В Ставропольском районе COVID-19 заболели 8 человек, в Большеглушицком 7, в Алексеевском 6, в Приволжском 4.

Еще по три случая заражения зафиксировали в Кинель-Черкасском, Кошкинском и Богатовском районах, по два – в Большечерниговском, Исаклинском, Шигонском районах и в Отрадном. В Камышлинском, Сергиевском, Пестравском, Сызранском, Елховском районах и Октябрьске заболели по одному жителю.

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