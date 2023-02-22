Глава Самары прокомментировала послание Владимира Путина Федеральному собранию

Мэр отметила, что создание фонда не снимает ответственности с органов местного самоуправления. Фото: предоставлено Еленой Лапушкиной

Глава Самары Елена Лапушкина прокомментировала послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

— Отдельно хочу подчеркнуть инициированное президентом создание специального государственного фонда по оказанию помощи и поддержки семьям погибших военнослужащих, ветеранов. В Самаре была проделана значительная работа в этом направлении, — отметила мэр.

Так, с первых дней СВО в городе начали работать по созданию социальных паспортов семей военнослужащих. За каждой из них закрепили координатора. Структуры фонда должны быть развернуты в регионах уже в 2023 году. Елена Лапушкина считает, что координация этой работы на госуровне улучшит межведомственное взаимодействие, а это поспособствует оказанию семьям быстрой и нужной помощи.

Также глава Самары отметила, что создание фонда не снимает ответственности с органов местного самоуправления, поэтому работа с семьями военнослужащих продолжится не только в рамках фонда. Поддерживать будут и местные инициативы, направленные на помощь военнослужащим и благоустройство города.

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