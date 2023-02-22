В Самаре вспыхнул двухэтажный дом на ул. Ленинской 22 февраля 2023 года

Сейчас пожарные устраняют возгорание Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Рано утром в среду, 22 февраля 2023 года, в Самаре произошло ЧП. На улице Ленинской, 272 загорелся двухэтажный дом. Информацию сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Информация о возгорании поступила в 3:40. Пожарные выяснили, что по адресу никто не проживает – дом был расселен. В целях безопасности из соседнего здания эвакуировали двух человек.

– В 05:20 пожарные, не допустив распространение огня на соседние здания, локализовали пожар на площади 500 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, – рассказали в ГУ МЧС по региону.

На месте происшествия работают 94 человека, задействовано 25 единиц техники. Ликвидация пожара все еще продолжается.

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