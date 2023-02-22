Стало известно, как в компаниях организовывают корпоративный праздник 23 февраля

Чаще всего коллектив собирает по 400-500 рублей с каждой сотрудницы. Фото: Ирина СИНЕГУБОВА

Опрос Зарплаты.ру показал, как сотрудницы самарских компаний поздравляют коллег-мужчин с 23 февраля. В основном женщины устраивают праздник сами за свой счет.

Так, обязанность устраивать корпоративный праздник в честь 23 февраля в 87% компаний лежит на женской части коллектива и лишь в 8% – на HR-отделе. Чаще всего коллектив собирает по 400-500 рублей с каждой сотрудницы (30%), по 200-300 рублей скидываются в 29% компаний, по 100-200 рублей – в 15%, по 500 рублей – тоже в 15%.

В качестве места для празднования фуршет выбирают 76%, конкурсы, игры, викторины – 28%, рассылку поздравлений – 17%, поход в ресторан или кафе – 11%, приглашение аниматоров –5%. За еду и напитки платит компания у 27% респонденток, 42% полностью берут праздничный стол на себя, а у 25% расходы на угощение распределяются между компанией и сотрудницами.

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