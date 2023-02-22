В Самарской области прошла репетиция праздничного салюта ко Дню защитника Отечества

В этом году салют по традиции запустят на набережной в Самаре Фото: скриншот видео

В Самарской области завершается подготовка к празднованию Дня защитника Отечества. В среду, 22 февраля 2023 года, на Рощинском полигоне прошла репетиция салюта. Ее провели артиллеристы Центрального военного округа.

– Подготовка идет полным ходом, планируется 30 залпов. Наша команда запускает салют в течение четырех лет. Люди, расчеты подготовлены, – рассказал заместитель командира салютной группы сержант Никита Гафуров.

Праздник состоится вечером 23 февраля 2023 года на самарской набережной. Артиллеристы выпустят в небо около 500 фейерверков, таких как «Ассоль», «Вега» и «Подсолнух». Для этого будут задействованы 122-миллиметровые гаубицы Д-30 и установки 2А30М на базе «КамАЗ».

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