В Самаре планируют ввести противопожарный режим с 15 апреля 2023 года

По данным мэрии, такое решение принято в связи с прогнозируемой жаркой погодой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этом году власти Самары планируют установить противопожарный режим с 15 апреля по 31 октября 2023 года. Информация сообщается в постановлении городской администрации.

– Такое решение принято в связи с прогнозируемым установлением жаркой и пожароопасной погоды, высоким уровнем (4 класс) пожарной опасности в лесах, – сообщается в пояснительной записке к проекту постановления.

Во время противопожарного режима в городе будет действовать ряд ограничений. Жители не смогут разводить костры, сжигать мусор, разводить открытый огонь для приготовления еды (за исключением специально оборудованных мест). В Самаре также введут запрет на посещение лесов и другие ограничения.

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