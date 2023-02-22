В Самарской области медсанчасть ТОАЗа стала победителем конкурса «Клиника года»

В медиахолдинге "Комсомольская правда" прошла церемония награждения

В Самаре состоялась торжественная церемония награждения. В регионе выбрали победителя ежегодного конкурса «Клиника года».

Победителем конкурса стала медицинская санитарная часть (МЧС) №7. Церемонию провели в Самаре, в медиахолдинге «Комсомольская правда». МЧС ТОАЗа дебютировала в номинации – «За высокие достижения в области корпоративной медицины». Известно, что медсанчасть начала свою работу еще в 1997 году, на территории предприятия.

На данный момент в штате учреждения работают 15 врачей, в том числе специалисты узкой направленности. Ежегодно более сотни человек приходят в заводскую поликлинику, чтобы пройти профилактический медосмотр, диспансерное наблюдение и сдать анализы. Медсанчасть открыта новому. На территории поликлиники открыт кабинет профилактики, где в ближайшее время будет психолог. Планируется внедрение технологий виртуальной реальности, чтобы избавить пациентов от эмоционального напряжения и вылечить различные фобии.

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