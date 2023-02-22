В Самаре загорелся ангар с продуктами в Кировском районе 22 февраля 2023 года

Специалистам удалось справиться с возгоранием. Фото: Мчс России по Самарской области

В Самаре стало известно о серьезном возгорании в Кировском районе. Пожар начался в металлическом ангаре с продуктами.

По информации ГУ МЧС России по Самарской области, сообщение о возгорании поступило днем в 15:02 22 февраля 2023 года. На улице Аэропорт-2 произошел пожар в ангаре, по предварительным данным, с продуктами питания на 200 квадратных метров. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Эвакуацию не проводили.

Для тушения привлекли 88 человек и 28 единиц техники. Вечером в 17:31 объявлена ликвидация открытого горения.

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