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НовостиПроисшествия23 февраля 2023 7:01

Смертельное ДТП произошло на трассе М-5 в Самарской области 23 февраля 2023 года

В Нефтегорском районе столкнулись три авто, в том числе – маршрутный автобус
Валентина ПОЛИКАРПОВА
На месте происшествия работают сотрудники полиции

На месте происшествия работают сотрудники полиции

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В четверг, 23 февраля 2023 года, в Самарской области произошла жуткая авария. В Нефтегорском районе столкнулись три автомобиля. Не обошлось без жертв. Информацию сообщили в региональном ГУ МВД.

Смертельное столкновение случилось в 9:20 на 83 километре трассы М-5 «Урал». Участниками ДТП стали три транспортных средства, в том числе – маршрутный автобус. На опубликованных полицией кадрах видно, что одна из машин осталась без крыши.

– По предварительным данным в результате ДТП погибли 5 человек, 7 пострадали, – уточняют в региональном ГУ МВД.

Одна из машин осталась без крыши

Одна из машин осталась без крыши

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Они устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Отмечается, что в настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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