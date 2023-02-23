Мэр Самары Елена Лапушкина поздравила земляков с Днем защитника Отечества

Мэр отметила, что жители Самары всегда с достоинством выполняли свой долг. Фото: t.me/e_lapushkina

В четверг, 23 февраля 2023 года, мэр Самары Елена Лапушкина обратилась к землякам по случаю Дня защитника Отечества. Она отметила, что самарцы всегда с достоинством выполняли свой долг и продолжают это делать сегодня.

– Мы все искренне переживаем и поддерживаем наших бойцов, которые проявляют героизм и мужество в зоне спецоперации. Защитниками Отечества сегодня стали и обычные жители российских городов и сел, которые, не считая затраченных сил и времени, поддерживают наших военнослужащих, – отметила Елена Лапушкина.

Мэр поздравила самарцев с праздником, пожелав им крепкого здоровья, стойкости, благополучия и мира.

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