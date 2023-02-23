Дмитрий Азаров дал ряд поручений в связи со смертельным ДТП в Нефтегорском районе

Страшная авария произошла на 83 км трассы М-5 утром 23 февраля Фото: прокуратура Самарской области

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров дал ряд поручений в связи со страшным ДТП, которое произошло в Нефтегорском районе. Глава региона узнал о произошедшем сразу после возвращения из зоны СВО.

– Выстроено взаимодействие с МЧС, правоохранительными органами. Но самое главное – оказание помощи пострадавшим. По моему поручению на место выехал министр здравоохранения Армен Бенян, его задача – организовать оказание экстренной, а если потребуется – высокотехнологичной и другой необходимой помощи, – подчеркнул губернатор.

Он также отметил, что из Самары в Нефтегорскую ЦРБ из Самары были направлены два реанимационных автомобиля с мультидисциплинарной бригадой врачей и специалисты центра медицины катастроф.

– Выражаю искренние соболезнования всем, кто потерял родных и близких в этой страшной аварии. Семьям будет оказана необходимая помощь, – отметил Дмитрий Азаров.

Напомним, смертельная авария произошла рано утром 23 февраля 2023 года на 83 км трассы М-5 «Урал». Участниками ДТП стали три автомобиля, в том числе – рейсовый микроавтобус. В результате происшествия погибли 5 человек, 11 пострадали.

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