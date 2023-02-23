Самарский депутат Абдалкин посмотрел послание президента с лапшой на ушах

Поведением депутата уже заинтересовались его коллеги. Фото: t.me/abdalkin63

Самарский депутат Михаил Абдалкин показал, как слушал послание президента, повесив себе на уши лапшу. Свой поступок он снял на видео и выложил у себя в социальных сетях.

Странное поведение народного избранника вызвало широкий общественный резонанс. Видеозаписью оказались возмущены как самарцы, так и коллеги Абдалкина. В частности, на ситуацию отреагировал Александр Хинштейн.

– Похоже, что руководство КПРФ и региональные депутаты по-разному оценивают выступление Владимира Путина. Странная, если не сказать больше, выходка. Надеюсь, руководство КПРФ сумеет приструнить своего однопартийца, – написал парламентарий в своем телеграм-канале.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.