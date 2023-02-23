Дмитрий Азаров наградил командарма Андрея Колотовкина Почетным знаком Дмитрия Устинова

Глава региона вручил Почетный знак во время поездки в зону СВО Фото: правительство Самарской области

Губернатор Самарской области наградил командарма Андрея Колотовкина Почетным знаком Дмитрия Устинова. Награда была вручена во время поездки в зону СВО в преддверии Дня защитника Отечества.

– Сегодня такая награда была вручена впервые, я уверен, абсолютно заслуженно командующему нашей родной армии Андрею Колотовкину. Его мужество, профессионализм, умение достигать поставленных задач и бережно относиться к личному составу уже вписало его имя в историю нашей земли, – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Почетный знак Дмитрия Устинова – региональная награда, которая была учреждена в губернатором в конце прошлого года. Она вручается военнослужащим, сотрудникам ОВД и другим гражданам за личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества, а также людям, которые внесли значительный вклад в развитие промышленности Самарской области.

– Спасибо, Дмитрий Игоревич и дорогие земляки за такую награду. Буду с честью и достоинством выполнять свой воинский долг, – поделился Андрей Колотовкин.

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