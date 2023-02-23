Снежная погода установила новый рекорд в Самарской области 22 февраля 2023 года

Снегопады продолжались в регионе на протяжении двух дней Фото: Ольга НОВИКОВА

За прошедшие два дня Самарская область буквально утонула в снегах. Обильные осадки пришли в регион в ночь на 22 февраля и задержались вплоть до Дня защитника Отечества. Под снегом скрылись дороги и тропинки, а машины превратились в настоящие сугробы. Благодаря погодным сюрпризам в регионе был установлен рекорд. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

Специалисты отмечают, что в последний раз такая снежная погода была в 2010 году. Тогда на станциях Аглос и Самара зафиксировали 6,2 и 7,0 мм осадков соответственно. 22 февраля 2023 года снежный покров увеличился на 12,9 мм. Отклонение от нормы составило 5,9 мм.

Отметим, что уже завтра жители Самарской области смогут отдохнуть от снегопада. Осадков не ожидается, погода будет облачной с прояснениями. Температура воздуха составит -8, -13 градусов. Порывы юго-западного ветра достигнут 8-13 метров в секунду.

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