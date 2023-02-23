Центральный автовокзал отменил рейсы из Самары 23 февраля 2023 года

Дата отмены ограничений пока не сообщается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 23 февраля 2023 года, жители Самары не смогли выбраться из города на автобусах. Центральный автовокзал отменил рейсы. Об этом сообщили в справочной ЦАВ.

Оказалось, что причина такое решения – непогода. В последние несколько дней Самарскую область накрыл сильный снегопад, дороги оказались засыпаны снегом, на них образовались снежные заносы.

Отметим, что автобусные рейсы были отменены и ранее, 22 февраля 2023 года. Движение маршрутного транспорта приостановили на участках федеральных автомобильных дорог Самарской и Оренбургской областей. Причина та же – неблагоприятные погодные условия.

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