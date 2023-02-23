Более 70 единиц техники задействуют в расчистке Кировского района Самары

На улицах также будут работать 95 дорожных рабочих Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре продолжается масштабная работа по расчистке улично-дорожной сети. Службы активно борются с последствиями сильного снегопада, который накрыл город 22 и 23 февраля. Особенно это касается организации «Конор», в зоне ответственности которой с начала 2023 года находится улично-дорожная сеть Кировского района.

Так, в ночную смену рабочие сосредоточили силы на проспектах Кирова и Металлургов, улицах Победы, Стара-Загора, Димитрова и других. Днем работы были продолжены на улицах Олимпийской, А. Невского, Мирной, Березовой аллеи, а также у стадиона «Солидарность Самара Арена». В течение суток компания задействует 70 единиц техники и 95 дорожных рабочих.

Службы благоустройства просят автомобилистов с пониманием относиться к необходимости уборки территорий и не оставлять машины на обочинах на долгое время.

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