Новый подъезд к Самаре из Ульяновска планируют спроектировать в 2023 году

Это позволит обеспечить безопасность дорожного движения. Фото: правительство Ульяновской области

Проектирование подъезда к Самаре из Ульяновска закончат уже в 2023 году. Об этом шла речь во время рабочей встречи главы Ульяновской области и руководителя Федерального дорожного агентства 20 февраля в Москве.

— В части федеральной сети дорог в этом году планируется завершить проектирование строительства и реконструкции автодороги Р-241 Казань – Буинск – Ульяновск (подъезд к Самаре), — сообщили в правительстве Ульяновской области.

Проект также включает в себя участок строительства обхода рабочего поселка Чердаклы. Как отметили в правительстве, это позволит обеспечить безопасность дорожного движения, так как транзитный поток грузовых и легковых автомобилей будет проходить вне населенных пунктов.

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