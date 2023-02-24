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НовостиОбщество24 февраля 2023 15:16

Пациенты самарской поликлиники №13 поучаствовали в Дне мужского здоровья

У 13 мужчин выявили заболевания репродуктивной системы
Ирина СИНЕГУБОВА
Также специалисты напомнили универсальные профилактические рекомендации.

Также специалисты напомнили универсальные профилактические рекомендации.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре пациенты городской поликлиники №13 поучаствовали в Дне мужского здоровья. В результате профилактического обследования у 13 мужчин выявили заболевания репродуктивной системы.

— Только в рамках профилактических акций мы регулярно выявляем по меньшей мере у 10% мужчин и женщин заболевания репродуктивной системы, в том числе онкологию и предраковые заболевания, — рассказала главный врач поликлиники Анна Кравец.

В тот же день пациента берут на диспансерный учет или проводят расширенную диагностику. После этого врач уточняет диагноз и выстраивает дальнейшую тактику лечения. По словам врача, своевременное выявление заболевания поможет сохранить здоровье, в том числе репродуктивное.

Также специалисты напомнили универсальные рекомендации: исключить курение табака и употребление алкоголя, сбалансированно питаться, регулярно заниматься физической активностью и проходить профосмотры. Так, мужчины за один день прошли исследования в рамках первого этапа диспансеризации, а также консультации терапевта, хирурга, уролога и офтальмолога.

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