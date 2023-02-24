Стало известно, сколько мужчин и женщин проживает в Самарской области

Ожидаемая продолжительность жизни мужского населения постепенно растет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В начале 2022 года в Самарской области проживало 1,5 миллиона мужчин и 1,7 миллион женщин. А доля мужчин в общей численности населения региона составляла 46%. Данные представили специалисты Самарастата.

Также была отмечена тенденция к тому, что в Самарской области мальчиков рождается больше, однако с 36-летнего возраста начинает преобладать численность женщин. При этом ожидаемая продолжительность жизни мужского населения постепенно растет.

Так, за 21 год, то есть с 2000 по 2021 годы, данный показатель увеличился на 7,05 года и достиг 64 лет. По словам специалистов, одним из условий увеличения ожидаемой продолжительности жизни является отказ от вредных привычек и повседневная активность.

Об этом свидетельствуют данные выборочного обследования условий жизни населения за 2020 год, 33% из числа опрошенных мужчин никогда не курили, 27% – не употребляли алкогольные напитки, 50% – вели активный образ жизни.

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