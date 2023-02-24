Самарские онкологи рассказали о факторах риска развития рака толстой кишки

Запоры согласно большинству исследований способствует образованию злокачественных опухолей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Специалисты Самарского областного онкодиспансера рассказали, какие существуют факторы риска развития опухоли толстой кишки. Об этом сообщили в пресс-службе ГБУЗ СОКОД.

Первым фактором является возраст. Так, большинство пациентов с опухолями толстой кишки старше 50 лет. Вторым выделяют питание: к нарушению работы кишечника приводит избыточное потребление жирной и высококалорийной пищи и недостаток в рационе растительной клетчатки.

Третье место занимает малоподвижный образ жизни. Запоры согласно большинству исследований способствует образованию злокачественных опухолей. Спровоцировать рак могут также хронические воспалительные заболевания кишечника.

Также врачи обращают внимание, что полипы толстой кишки, увеличиваясь в размерах, могут стать злокачественными. Немаловажным оказывается и генетический фактор. Риск увеличивается, если есть семейная предрасположенность, особенно родственники первой линии родства, страдавших раком толстой кишки.

В качестве последнего аспекта выделяются индивидуальные факторы риска. К ним относятся перенесенные в прошлом операции по поводу опухолей. Это требует регулярного наблюдения у онколога либо по месту жительства, либо в учреждении, где осуществлялось лечение.

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