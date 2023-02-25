Чиновникам не понравилось, как убирают снег на нескольких улицах Самары

Вопросы есть к уборке улиц Стара-Загора и Юбилейной, а также проспектов Кирова и Юных Пионеров. Фото: администрация Самары.

Сотрудники администрации Самары во главе с мэром города Еленой Лапушкиной проехались по улицам и посмотрели, как во дворах убирают снег и наледь. Чиновники оценили работу коммунальщиков Промышленного, Советского, Кировского и Железнодорожного района. К уборке снега на некоторых улицах остались вопросы.

- Несмотря на то, что на многих участках работы уже выполнены, остаются замечания по нескольким улицам. Глава города подчеркнула, что по Стара-Загоре, проспекту Кирова, Юбилейной остались замечания по расчистке внутриквартальных заездов во дворы и очистке кровель от снега и надели, а также необходимо исправить заужение проезжей части на Юных Пионеров, - рассказали в пресс-службе администрации Самары.

В ближайшие дни снег в Самарской области продолжит идти. В субботу, 25 февраля 2023, синоптики Приволжского УГМС обещают небольшие осадки, в воскресенье - небольшой, местами умеренный снег, а в понедельник и вовсе пройдут мокрый снег и дождь, а столбики термометров поднимутся выше ноля.