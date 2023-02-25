Москвич обманул жителя Самары с помощью часов, которые ему подарила девушка

Мошенник возместил ущерб жителю Самары. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

22-летнего жителя Москвы обвиняют в мошенничестве: парень обманул самарца, когда продавал тому часы. Молодой человек выставил часы, которые ему подарила девушка, на сайт бесплатных объявлений за 2725 рублей. Покупатель из Самары перевел москвичу деньги, но свою покупку так и не получил.

- Во время служебной командировки сотрудники оперативно-сыскного отдела уголовного розыска и отдела дознания УМВД России по Самаре задержали подозреваемого. Вину молодой человек признал полностью, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Деньги, которые москвич получил от жителя Самары, он потратил на еду в ресторане быстрого питания и на оплату мобильных услуг, а часы позже продал другому человеку.

Ущерб самарцу мошенник возместил, однако ему все равно придется отвечать по закону - уголовное дело с обвинительным актом направили в прокуратуру.