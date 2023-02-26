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НовостиОбщество26 февраля 2023 8:39

Синоптики назвали точные даты, когда в Самару придет весна в 2023 году

Долгожданное тепло придет в город уже в обозримом будущем
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
Уже скоро в Самару придет весна

Уже скоро в Самару придет весна

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики назвали точные даты, когда в Самару придет весна в 2023 году. Долгожданное тепло придет в город уже в обозримом будущем, ждать осталось уже недолго. Об этом свидетельствуют данные сервиса gismeteo.ru.

По данным Приволжского УГМС, конец февраля в Самаре и области будет снежным, а температура будет держаться на отметке около 0 градусов с небольшим минусом по ночам.

По данным сервиса gismeteo.ru, календарная весна в Самаре начнется с небольшого похолодания – днем температура воздуха будет около -3… -4 градусов, а ночью столбик термометра и вовсе будет опускаться до -10… -13 С. Однако уже с середины марта весна активно вступит в свои права, температура будет плюсовой. А в последнюю неделю марта синоптики и вовсе обещают днем до +10 градусов.