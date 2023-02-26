Строительство магистрали "Центральная" стартовало. Фото: Александр Карягин

Магистраль «Центральную» в Самаре предложили накрыть куполом и превратить в тоннель. С таким предложением выступили некоторые владельцы близлежащих дач. Таким образом они предлагают защитить свои участки от выхлопов автомобильных газов.

Работы по строительству магистрали «Центральная» в Самаре уже стартовали. Первый этап работ включает в себя строительство шестиполосной дороги от Обводной дороги до Ракитовского шоссе. Для того, чтобы обеспечить строительство трассы, уже снесли часть расположенных на этом месте дач. Однако другая часть дачного массива останется на месте.

По проекту по бокам от магистрали «Центральная» собираются не только обустроить газоны, тротуары и ограждения, но и установить шумозащитные экраны. Однако не все местные жители согласны с таким вариантом. Некоторые дачники считают, что трассу нужно вовсе накрыть куполом и превратить в тоннель. Слова дачницы приводит 63.ru. Будет ли это предложение воплощено в жизнь – пока неизвестно.