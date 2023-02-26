Гигантскую щуку поймал рыбак под Самарой в феврале 2023

Рыбак похвастался прекрасным уловом. Фото: соцсети

Гигантскую щуку поймал рыбак под Самарой в конце февраля 2023 года. Фотографиями улова счастливый рыболов поделился в социальных сетях.

- Вот такую щуку поймал на Самарке у кирзавода, - написал самарец и выложил фото.

Щука и впрямь оказалась приличной и по размеру, и по весу – улов вытянул более чем на 10 кг.

Комментаторы в социальных сетях поздравили мужчину с удачной рыбалкой и посоветовали ему отправить улов на котлеты. Правда, некоторые все же рекомендовали отпустить щуку обратно. Последовал ли рыбак этому совету – неизвестно.