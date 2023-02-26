Самарцам рассказли, как выбрать замороженные блины к Масленице Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарцам рассказали, как правильно выбрать замороженные блины к Масленице. Соответствующие рекомендации опубликовало региональное управление Роспотребнадзора.

Как пояснили эксперты, при покупке готовых замороженных блинов в первую очередь следует обращать внимание на внешний вид продукции, условия хранения и сроки годности.

Ориентироваться самарцам предлагают на этикетку. На ней обязательно должны быть указаны наименование продукции и ее состав, дата изготовления и срок годности, условия хранения а также данные изготовителя. Кроме того, на этикетке должны присутствовать данные о пищевой ценности продукции и наличии ГМО.

- Допускается упаковка блинов в полиэтиленовую или картонную упаковку, - пояснили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве рассказали, как распознать факт неправильного хранения замороженных блинов. Для этого нужно посмотреть, слиплись ли блинчики.

- Если блины слиплись, это свидетельствует о неправильном их хранении и повторном замораживании, - отметили в Роспотребнадзоре. - Еще одним признаком повторной заморозки является потемневшее тесто блинчиков. Блины должны храниться при температуре, установленной изготовителем и указанной на этикетке продукции.

Также в ведомстве рассказали, что должно быть в составе готовых блинов.

- В идеале они должны быть изготовлены из муки, молока и куриных яиц, - пояснили в Роспотребнадзоре. - Однако не запрещено и использование в составе блинов сухого молока, яичного порошка и растительного белка.