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НовостиСпорт26 февраля 2023 11:36

«Акрон» обыграл московское «Торпедо» в четвертьфинале Кубка России

Тольяттинцы забили два мяча в ворота команды РПЛ
Евгений ЕГОРОВ
"Акрон" выиграл в историческом для себя матче и продолжит путь в Кубке России. Фото: ФК "Акрон"

"Акрон" выиграл в историческом для себя матче и продолжит путь в Кубке России. Фото: ФК "Акрон"

Тольяттинский «Акрон» в Жигулевске в матча 1/4 финала Кубка России принимал команду премьер-лиги — московское «Торпедо». Игра завершилась отчасти сенсационным результатом — 2:0 в пользу «Акрона».

Оба мяча были забиты в первом тайме. Сначала мяч попал в руку игроку «Торпедо» в штрафной площади. После долгого обсуждения бригадой VAR был назначен пенальти, четко реализованный Савичевым.

А вскоре новичок «Акрона» Эльдарушев красивым ударом с разворота отправил второй мяч в ворота коллектива РПЛ.

Во втором тайме более чем на полчаса хозяева остались в меньшинстве из-за удаления Полубояринова, но уверенно отстояли свое преимущество.

Пока, впрочем, это еще не выход в полуфинал для тольяттинской команды. На втором этапе четвертьфинала команды из Пути регионов сразятся с неудачниками четвертьфиналов Пути РПЛ. Так что следующий соперник «Акрона» будет гораздо серьезнее. Матч состоится в Жигулевске 16 марта.