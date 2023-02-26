В Самарской области из-за ледяного дождя на восьми трассах ограничили движение грузовиков и автобусов

Ограничения вводятся из-за непогоды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На восьми трассах в Самарской области вновь ввели временное ограничение движения для грузовых и маршрутных транспортных средств. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области. Это связано с неблагоприятными погодными условиями.

- Временное ограничение введено с 19.00 воскресенья, 26 февраля до 9.00 понедельника, 27 февраля, - пояснили в ГИБДД. – Ограничение касается грузовых и маршрутных транспортных средств. Госавтоинспекция просит водителей заранее выбирать альтернативные маршруты движения и соблюдать ПДД.

Ограничения введены на нескольких участках автомобильных трасс:

- М-5 «Урал» Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск с км 861-000 по км 1194+766;

- М-5 «Урал» Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск подьезд к городу Самара с км 0+0000 по км 12+000;

- М-5 «Урал» Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск подьезд к городу Оренбург с км 29+115 по км 132+565, в том числе старое направление с км 93+000 по км 129+152;

- А-300 Самара-Большая Черниговка-граница с Республикой Казахстан с км 23+800 по км 195+045;

- Р-241 Казань-Буинск- Ульяновск подъезд к г. Самара, с км 326+367 по км 400+031;

- Р-229 Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград с км 0+000 по 165+000;

- М-5 «Урал» Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск подьезд к городу Ульяновск с км 294+500 по км 294+660, км 295+100 по км 328+400;

- Р-228 Сызрань- Саратов- Волгоград км 17+900 по км 23+200.